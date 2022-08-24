Штраф за дискредитацию и компенсация за пытки: Главное за день в Башкирии

Сегодня стало известно о чудовищном убийстве, случившемся днём ранее в городе Салават. Пожилой мужчина зарезал двух сыновей с инвалидностью первой и второй группы, а также свою жену. Сообщается, что незадолго до того, как случилась поножовщина один из сыновей позвонил в полицию, сообщив о неадекватном поведении отца, который донимал членов семьи требованием денег на покупку спиртного. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу вместе с пьяным дебоширом они обнаружили в квартире два окровавленных тела.
Правозащитники добились выплаты компенсации для жителя Башкирии, который ранее подвергся пыткам со стороны сотрудников полиции. Отмечается, что размер изначально запрошенной компенсации для мужчины составлял 3,5 миллиона рублей, однако в суде сумму выплаты сократили до 200 тысяч рублей. Наомним, данная ситуация произошла в городе Нефтекамск несколькими годами ранее — в 2016 году четверо мужчин надели на Венера Мардашина наручники и пакет на голову, посадили в машину и привезли в городской пункт участковых, далее мужчину пытали дубинками и электрошокером, требуя признаться в похищении женщины.
В Уфе владельца элитной иномарки признали виновным по статье о дискредитации ВС РФ. Сообщается, что на своей красной Audi местный жителя разместил надпись, дискредитирующую российские вооруженные силы. Мотивы своего поступка уфимец озвучил в ходе судебного заседания. Суд, в свою очередь, признал того виновным и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что сегодня в Уфе также был задержан студент Нафис Хаертдинов, вышедший на одиночный пикет с антивоенным плакатом. Mkset удалось связаться с адвокатом молодого человека.
Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил вице-премьеру Андрею Белоусову (он изложил идею в письме на его имя) рассмотреть возможность лишать российского гражданства тех, кто желая получить право на въезд в ряд недружественных стран, на границе с ними подписывает заявление о том, что считает российскую власть нелегитимной и осуждает проведение спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что о таком «намерении» западных стран Сухарев узнал из соцсетей.
Жители популярного среди жителей курорта Соль-Илецк рассказали об ужасающем состоянии города. Так, по словам местной жительницы, обратившейся в соцсетях к главе городского округа, в городе катастрофически не хватает урн для мусора, из-за чего улицы там завалены различными бытовыми отходами.