Ростуризм выделит на развитие пляжного отдыха в Башкирии 149 миллионов рублей

Так, 149 миллионов рублей республика сможет направить на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер и развитие национальных туристических маршрутов. Для создания инфраструктуры и в частности кемпингов и автокемпингов Башкирия получит 81,7 миллиона рублей. В свою очередь, для приобретения туристического оборудования, создания электронных путеводителей, развития туристской среды для людей с ограниченными возможностями, покупки оборудования для информационных центров и пунктов проката, разработки новых туристических маршрутов и организации рекреационных зон Башкирия получит 104,8 миллиона рублей.