Путин поддержал письмо Абрамченко по утилизации упаковки производителями

Путин поддержал письмо Абрамченко по утилизации упаковки производителями
Путин поддержал письмо Абрамченко по утилизации упаковки производителями
Вчера, 16:22ОбществоФото: reo.ru
Глава России Владимир Путин поддержал инициативу о внесении изменений в механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Соответствующее обращение российскому лидеру направила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Письмо основано на предложении генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Издание РБК пишет, что в обращении Абрамченко попросила Владимира Путина поддержать предложение о переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее изготовителей, а также исключении возможности выполнения нормативов утилизации специально созданными ассоциациями. Кроме этого, предлагается с 2025 года установить ответственность за утилизацию всего объема изготавливаемой упаковки. На сегодняшний день этот показатель составляет десять — сорок пять процентов.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, предлагаемые изменения позволят уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку». Об этом он рассказал в беседе с журналистами РБК. Вместо этого контролироваться будет около двух с половиной тысяч предприятий, которые производят эту упаковку. Буцаев отметил, что итогом будет значительное упрощение работы механизма расширенной ответственности производителей как для надзорных организаций, так и для самих субъектов РОП.

Буцаев рассказал о поддержке предложения о введении с 2025 года стопроцентной утилизации упаковки президентом. При этом предлагаемый срок является комфортным — было достаточно времени для адаптации к новым условиям. Что касается вопроса участия в исполнении РОП специально созданных ассоциаций, то в нем окончательно поставили точку из-за неэффективности такого варианта. Таким образом механизм РОП будет избавлен от осуществляемой только на бумаге утилизации и практики поддельных сертификатов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы