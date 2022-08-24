Пропавшую мать с пятилетним ребенком из Ишимбая нашли убитыми в Перми

Их шесть дней искали полиция, поисковые отряды и волонтеры, однако живыми найти так и не удалось. По предварительным данным, смерть матери и дочери может быть насильственной.

В Перми закончились поиски 45-летней жительницы Ишимбая и ее пятилетней дочери. Их тела нашли на шестой день поисков, передает 59.ru. По данным издания их нашли в лесу недалеко от Перми с признаками насильственной смерти. В Пермь мать с дочерью приехали в гости к подруге. Поссорившись с ней они ушли из квартиры и исчезли. С 18 августа, на протяжении шести дней продолжались их поиски. Сегодня их нашли волонтеры. Сейчас, на месте обнаружения тел работают оперативные службы. Следственный комитет по Пермскому краю пока воздерживается от комментариев. Двумя днями ранее, 22 августа, в лесах Башкирии был найден мертвым вахтовик из Туймазов пропавший 10 августа. Его тело было найдено в двух километрах от трассы в районе города Златоуст. О причинах его смерти ничего не сообщалось. Известно, что тело было найдено около его автомобиля, а личные вещи погибшего были нетронуты.

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