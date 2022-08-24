Почему Вьетнам стал Социалистической республикой?

Вьетнам имеет богатую и древнюю историю. Его государственная традиция насчитывает более двух тысяч лет. Однако в конце XIX века Вьетнам, как и большинство стран Азии, попал под власть европейцев. Франция установила на территории Вьетнама свой колониальный режим (так называемый «французский Индокитай»).

Борьба против колонизаторов началась благодаря поддержке Советского Союза. Движение за независимость возглавил Хо Ши Мин. Родившись в крестьянской семье, он стал французским матросом, побывал в США, Европе, стал коммунистом, а в 1923 году приехал в Москву, где стал активным сотрудником Коминтерна. Коммунистический Интернационал, созданный в Советской России в 1919 году, выступал с идеей мировой революции и освобождения народов Азии и Африки от колониального господства. Ещё в 1930 году, на нелегальном съезде в Гонконге, по инициативе Хо Ши Мина была создана Коммунистическая партия Вьетнама. Фото: «Французский Вьетнам» Первые восстания и войны С началом Второй мировой войны французский Индокитай был оккупирован японцами. Вьетнамские коммунисты начали партизанскую войну. В августе 1945 года произошло общее восстание, в результате которого была провозглашена Демократическая республика Вьетнам. Президентом ДРВ стал Хо Ши Мин. Он попытался договориться с Францией о признании независимости Вьетнама, но получил решительный отказ. Не помогло и обращение за посредничеством к США. Уже в конце 1945 года французские колониальные войска вошли на территорию Вьетнама, намереваясь вернуть прежние порядки. Началась «Война Сопротивления» (1945–1954 года). Франция делала ставку на молниеносную войну; вьетнамцы — на войну партизанскую, и в 1947 году им удалось нанести французам первое серьезное поражение. В итоге Франция стала вести «рисовые войны» — уничтожать при помощи авиации сельскохозяйственные территории, контролируемые правительством ДРВ, чтобы спровоцировать голод. Фото: «Встреча в Большой опере Ханоя и Хо Ши Мин» Решающее значение для судьбы Вьетнама имело обращение за помощью к СССР. В 1949 году при активной поддержке последнего была образована Китайская Народная Республика. Вскоре после этого Хо Ши Мин тайно посетил Москву, где встретился со Сталиным и китайским лидером — Мао Цзэдуном. Советский Союз предоставил Вьетнаму полк дальнобойной артиллерии, грузовой транспорт, медикаменты. КНР должна была стать перевалочным пунктом для предоставления советской помощи. Китайцы также передавали Вьетнаму имевшееся у них советское оружие (артиллерию и стрелковое), предоставили военных советников, начали обучение вьетнамских офицеров. В свою очередь, еще более мощную военную помощь французам оказали американцы, которые с 1950 года поставили на поток передачу оружия и военной техники. Однако в 1953–1954 годах вьетнамцам удалось разбить французские войска в знаменитом сражении за Дьенбьенфу. Это сражение оказалось решающим, Франция понесла огромные потери в технике и живой силе, а также утратила часть мирового авторитета, что позволило вести с ней переговоры о мире. К 1954 году французы понесли большие потери солдат и офицеров, а после поражения на Дьенбьенфу решили прекратить войну и поступить хитрее. По мирному договору территория страны была разделена на две части: на севере признавался суверенитет ДРВ (со столицей в Ханое), на юге — марионеточный профранцузский режим (столица — город Сайгон). Фото: «Солдаты Вьетнама идут в победном параде» «Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в создании неоколониальных, зависимых от Америки территорий. В то время как Советский Союз стоял на позиции поддержки национально-освободительных движений на территориях, бывших ранее колониями. Поэтому, когда возник конфликт Вьетнама с Соединенными Штатами Америки, вьетнамцы обратились к Советскому Союзу. И в дальнейшем, уже после получения независимости, Вьетнам вступил в организацию взаимопомощи, присоединился к социалистическому лагерю и получал через эту организацию большую экономическую поддержку для развития собственной экономики». Любовь Ульянова, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ Как СССР помогал Вьетнаму Северный Вьетнам стал первым дружественным Советскому Союзу государством в Индокитае. Его рассматривали как важнейшее звено в цепи создания социалистических стран в регионе и по всему миру. Но в Южном Вьетнаме, несмотря на условия мирного соглашения, была установлена диктатура, которая сделала ставку на США. Вскоре там возобновилась партизанская война. В 1965 году, пытаясь предотвратить объединение Вьетнама под властью дружественных Москве коммунистов, американцы начали войну: на юг были введены войска США, а север страны подвергнут варварским ковровым бомбардировкам с применением напалма и химического оружия (гербицидов). Для обороны ДВР Советский Союз поставил Вьетнаму 95 своих зенитно-ракетных комплексов С-75 «Десна» и военный персонал. Позднее во Вьетнаме оказалось более 300 советских самолетов и 600 танков (всего за годы советско-вьетнамского сотрудничества их было поставлено более 2000). Шло обучение вьетнамских военнослужащих, работали советские советники и инструкторы. Они зачастую прямо участвовали в боевых действиях в качестве летчиков — американцы называли таких пилотов «пилот Ли Си Цын». Фото: «Поставки Вьетнаму от СССР для обороны» Всего за время этой войны службу во Вьетнаме прошли более 6000 наших генералов и офицеров, более 4500 солдат и сержантов. 16 военнослужащих погибли. Фактически, СССР создал для Вьетнама современную армию. Также в период войны Москва ежедневно оказывала Ханою экономическую помощь в размере полутора миллионов рублей. Она продолжалась и позднее: в 1978 году ДРВ стала участником Совета по экономической взаимопомощи — экономического объединения социалистических стран. При содействии СССР в Социалистической Республике Вьетнам было построено около 300 предприятий горнодобывающей, машиностроительной, химической и пищевой промышленности, производства стройматериалов, транспорта. Также при помощи Советского Союза была построена крупнейшая в Юго-Восточной Азии ГЭС «Хоабинь». Фото: «Бойцы и командиры Войск ПВО СССР» Дружба СССР и Вьетнама В 1973 году США вынуждены были пойти на мирный договор с ДРВ и вывести войска из Вьетнама. Через 2 года южновьетнамский режим пал, страна вновь стала единой. Всемирно известным стало имя вьетнамского министра обороны генерала Во Нгуен Зиапа, «архитектора побед» над вооруженными силами Франции и США. Вьетнам оказался самым надежным советским союзником в Юго-Восточной Азии и сохраняет дружественные отношения с современной Россией. В конце 1950-х годов между СССР и КНР произошел дипломатический конфликт, который сопровождался расколом международного коммунистического движения. Восстановиться отношения СССР и Китая смогли только в 1989 году. Сейчас некогда враждебные отношения с Китаем, кульминацией которых была война этой страны с Вьетнамом в 1979 году, отошли в прошлое, и страна по примеру КНР строит рыночную экономику, сохраняя при этом социалистический строй. Огромное количество специалистов всех отраслей экономики, а также государственных деятелей и военных из Вьетнама получили образование в нашей стране — как в советское время, так и в современный исторический период — и владеют русским языком. Фото: «Советский плакат «Велико расстояние, но близки наши сердца» «Можно сказать, что ни между Вьетнамом и СССР, ни между Вьетнамом и современной Россией никогда не было напряженных отношений. Когда Вьетнам провозгласил свою независимость, Советский Союз всегда помогал в выборе своего собственного пути этой стране. И когда свободный независимый Вьетнам сражался против французских колонизаторов, и когда он сражался против американских империалистов, всегда чувствовалась поддержка советского государства и советского народа». Олег Науменко, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий в МИСиС Что сегодня? Сотрудничество Москвы и Ханоя и сегодня является плодотворным и успешным. Президент России Владимир Путин четырежды был с официальными визитами во Вьетнаме. В этой стране работают, помимо проектов в области нефти и газа, десятки коммерческих начинаний («стартапов») с российскими инвестициями. Наиболее успешные направления их деятельности — морские транспортные перевозки, резинотехническая промышленность, добыча и переработка морепродуктов, производство одежды и обуви. Туризм из России во Вьетнам активно развивается, особенно на фоне текущих событий. Возобновилось военное сотрудничество, «сжавшееся» в 90-е годы прошлого века. Для Вьетнама Россия — это правопреемник СССР, страны, обеспечившей вьетнамцев суверенитетом, который у них до этого последовательно, столетиями отнимался либо китайцами, либо европейцами и американцами. Поэтому, несмотря на немалый срок, прошедший со времен окончания войны за независимость и объединение, к жителям нашей страны отношение у среднестатистического вьетнамца по-прежнему доброе и приветливое. Фото: «Встреча ветеранов Вьетнамской войны через 42 года»

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