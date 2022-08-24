Супруга Хабирова показала необычный способ растить детей без подгузников

Необычное ноу-хау от консервативных узбекских семей госпожа Хабирова «подглядела» в поездке по Узбекистану, о которой рассказала в своих соцсетях 24 августа.

Судя по всему дефицита подгузников для детей на которые резко взлетели цены в начале весны 2022 года можно не опасаться. Детей можно вырастить и без подгузников, а как сделать это максимально удобно на своей странице в социальных сетях рассказала супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова, которая вместе с супругом поехала в его четырехдневный отпуск в Узбекистан. Для того, чтобы не тратиться на средства гигиены и дать детям больше свежести и сухости в восточной стране придуманы специальные устройства, которые лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать о них.

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