«Не справляются»: жительница Соль-Илецка рассказала всю правду об отдыхе на курорте

«Не справляются»: жительница Соль-Илецка рассказала всю правду об отдыхе на курорте
«Не справляются»: жительница Соль-Илецка рассказала всю правду об отдыхе на курорте
Вчера, 14:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset
О том, что в городе попросту некуда выкинуть мусор Валерия Селиверстова высказалась на странице у главы Соль-Илецкого округа в соцсетях.

На этот раз недовольство происходящим на популярном в том числе и у жителей Башкирии курорте Соль-Илецк выразили не отдыхающие, а местные жители, которые устали смотреть на заваленные мусором улицы родного города.

Валерия Селиверстова важный вопрос задала напрямую Владимиру Дубровину, который руководит Соль-Илецким городским округом

Когда уже в нашем КУРОРТНОМ городе поставят мусорки??? Это что сейчас экономия на мусорках?! Смотреть больно, как отдыхающие идут и, не увидев мусорки, вернее, не отыскав (днем с огнем не найдешь), бросают мусор там, где и идут.Валерия Селиверстова

Однако на туристов Валерия Селиверствова не серчает и сообщает, что на замечания по поводу брошенного на улице мусора гости города вполне резонно отвечают, что они бы и рады выкинуть свой мусор в урну, но не видят ни одной в ближайшей округе.

Ваши работники, собирающие мусор не справляются! Да и как справиться, за каждым человеком невозможно закрепить «мусороуборщика». Наш город не просто город, а у него статус «курорт», так почему мы, граждане, должны задавать именно такие вопросы «где мусорки»?!Валерия Селиверстова

Напомним, до окончания сезона на соленых озерах осталось 12 дней. С 1 по 4 сентября для посетителей сократиться время возможного пребывания на курорте на час, работать будет он с 8 утра до 21 часа, при этом кассы закрываться будут уже в 20 часов. 4 же сентября станет последним рабочим днем курорта, именно этот воскресный день летний курортный сезон 2022 года в Соль-Илецке будет закрыт.

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