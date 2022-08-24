Хабиров выразил соболезнования семье народного артиста Башкирии Гафарова

Напомним, ранее в сети появились слухи о гибели Фидана Гафарова, а автомобильной аварии, их впоследствии опроверг сын артиста. Также несколькими днями ранее в ходе автограф-сессии после концерта Фидан Гафаров был буквально атакован фанатами — звезде понадобилось помощь полицейских, чтобы отбиться от назойливых фанатов.