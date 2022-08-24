Два лицея из Уфы вошли в российский рейтинг лучших школ

Два лицея из Уфы вошли в российский рейтинг лучших школ
Два лицея из Уфы вошли в российский рейтинг лучших школ
Вчера, 15:21ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Топ 200 учебных заведений с наилучшими показателями конкурентоспособности среди выпускников публикует рейтинговое агентство RAEX

Два уфимских лицея включили в рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы. Данные публикует рейтинговое агентство RAEX.

Так, лицей № 153 занял 22 место в рейтинге, физико-математический лицей № 93 расположился на 86 строчке рейтинга из 200 учебных заведений. Сообщается, что рекордсменом по числу школ, выпускник которых в дальнейшем поступили в лучшие университеты страны, стала Москва — 64 из 200, далее следует Подмосковье — 26, Санкт-Петербург — 18 и республика Татарстан — 12.

Сообщается, что рейтинг составляется на основе данных о приёмных кампаниях двух минувших лет — 2020 и 2021. В ходе проведённого исследования были использованы данные 47 из 52 вузов, которые ранее также вошли в рейтинг RAEX среди лучших высших учебных заведений.

Напомним, ранее стало известно, что БГМУ оказался на грани вылета из рейтинга 100 лучших вызов России, заняв 98 строчку рейтинга. Также в топ вошёл УГАТУ, занявший 55 место.

В начале этого года ВШЭ также опубликовал рейтинг российских вузов по стоимости обучения на коммерческом отделении. Примечательно, что среди республиканских вузов самым дорогим, согласно данным исследования, является обучение в БГМУ — 156 841 рубль в год.

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