Выплаты пенсионерам, недовольство WorldSkills и коронавирус. Итоги дня в Башкирии

Участница Национального финала WorldSkills Ольга из Новосибирска пожаловалась на «некомпетентность» организаторов мероприятия. По словам женщины, она вместе со своей командой, в которую входили и дети, полетела в Уфу, но ночным рейсом и, более того, с пересадкой через Москву. Из-за такого маршрута они не спали целые сутки. Также возникли проблемы с заселением в общежитие. Женщина утверждает, что участники соревнований заселялись в 4 утра. Уставшие и не выспавшиеся они ждали два часа, пока получат ключи от комнат. При этом условия общежития, по её словам, оказались «для животных».