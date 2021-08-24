Выплаты пенсионерам, недовольство WorldSkills и коронавирус. Итоги дня в Башкирии

Выплаты пенсионерам, недовольство WorldSkills и коронавирус. Итоги дня в Башкирии
Выплаты пенсионерам, недовольство WorldSkills и коронавирус. Итоги дня в Башкирии
24 августа, 20:10ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Главные события 24 августа в Уфе и Башкирии.

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Указ вступил в силу с момента подписания, а сами выплаты будут осуществляться с сентября текущего года. Известно, что для получения выплаты гражданам не нужно будет писать заявления.

За последние сутки в республике было установлено два новых антирекорда по коронавирусу. По данным Оперштаба Башкирии по борьбе с COVID-19, в республике выявили 54 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 300 человек за минувшие сутки. Это самый высокий ежедневный прирост числа заболевших с начала пандемии. Также, от заболевания скончались 15 человек за последний день. Общее число умерших составило 1 014 человек.

Ход дела о взрыве баллона с карбидом, из-за которого были госпитализирован два ребенка с 90% и 50% ожогами тела, поставил на личный контроль глава Следкома России Бастрыкин. Известно, что мальчик с большим поражением тела погиб, а второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Детали трагедии в материале «Случайность или халатность? Как в Башкирии дважды за лето страдают дети и кто виноват».

В разных районах Уфы было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. По новым данным Башгидрометцентра концентрация вредных веществ превышалась 20 и 22 августа. Так, в воздухе была обнаружена предельная концентрация фенола, хлорида водорода и этилбензола.

Участница Национального финала WorldSkills Ольга из Новосибирска пожаловалась на «некомпетентность» организаторов мероприятия. По словам женщины, она вместе со своей командой, в которую входили и дети, полетела в Уфу, но ночным рейсом и, более того, с пересадкой через Москву. Из-за такого маршрута они не спали целые сутки. Также возникли проблемы с заселением в общежитие. Женщина утверждает, что участники соревнований заселялись в 4 утра. Уставшие и не выспавшиеся они ждали два часа, пока получат ключи от комнат. При этом условия общежития, по её словам, оказались «для животных».

Экозащитники Башкирии объявили о борьбе с фальсификацией итогов выборов в Госдуму. Активисты из движений «Зелёный щит» и «Стерлитамак, дыши» объявили о запуске своего нового проекта «Стоп Вброс». Главной его целью является борьба с фальсификациями результатов голосования выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь, они планируют поставить своих наблюдателей на всех 598 участках.

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