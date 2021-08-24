Экс-прокурора района Башкирии осудили на 8 лет за крупную взятку

Выяснилось, что экс-прокурор с 2016 по 2018 год брал взятки от местного бизнесмена, который занимался разработкой месторождений, добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. Взамен он помогал предпринимателю «заметать следы» незаконных действий в работе. Когда на предприятии бизнесмена находили нарушения, прокурор игнорировал их, а если предпринимателя хотели привлечь к ответственности, чиновник помогал ему избежать этого. За два года прокурор получил более 660 тысяч рублей от этого бизнесмена.