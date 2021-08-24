Экс-прокурора района Башкирии осудили на 8 лет за крупную взятку

Суд признал виновным 42-летнего бывшего Учалинского межрайонного прокурора в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Выяснилось, что экс-прокурор с 2016 по 2018 год брал взятки от местного бизнесмена, который занимался разработкой месторождений, добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. Взамен он помогал предпринимателю «заметать следы» незаконных действий в работе. Когда на предприятии бизнесмена находили нарушения, прокурор игнорировал их, а если предпринимателя хотели привлечь к ответственности, чиновник помогал ему избежать этого. За два года прокурор получил более 660 тысяч рублей от этого бизнесмена.
Прокурор не признал свою вину. Сначала Белорецкий межрайонный суд оправдал мужчину. Однако Верховный суд республики отметил этот приговор, и дело возобновили. В результате суд приговорил прокурора к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в пятикратном размере взятки, то есть более 3,3 млн рублей.
Напомним, чиновники Башкирии частенько попадаются на взятках. Накануне Следком сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении сразу семерых сотрудников ГИБДД, которых подозревают в создании преступного сообщества и участии в нём благодаря своему служебному положению. Члены сообщества брали взятки за водительские права без экзаменов. Всех подозреваемых уволили из ГИБДД.