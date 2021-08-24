Минздрав опроверг неисправность «скорой», на которой разбился фельдшер Иглинской ЦРБ

По словам Минздрава все автомобили скорой проходят своевременный технический осмотр и только после этого допускаются на вызовы.

Минздрав Башкирии сообщил «Эху», что машина скорой помощи, на которой разбились водитель и фельдшер Иглинской больницы, была полностью исправна. Так, перед допуском на вызовы машина проходит своевременный технический осмотр. Однако, профсоюз «Действие» утверждает противоположное, по мнению организации, в Иглинской больнице используется списанный другими больницами транспорт и к тому же выписываются путевые листы, топливо и запчасти на машину, которая стоит в гараже больницы без колес. Известно также, что количество бригад не соответствует нормам. Так, в Иглинской больнице насчитывается 6 бригад скорой помощи, когда минимальное количество 8-9, однако в день трагедии работали только 3 бригады, как объяснили в Минздраве, это связано с плановыми отпусками и временной нетрудоспособностью некоторых фельдшеров. В ведомстве также заверили, что все водители проходят осмотр до и после рейса, а сам рабочий день не превышает 12 часов. Напомним, что авария произошла утром 18 августа, когда бригада возвращалась из госпиталя в Зубово, куда они доставляли ковид-пациента. Известно, что машина сокрой столкнулась с грузовиком, который стоял на обочине из-за поломки. В результате чего 26-летний фельдшер и 55-летний водитель погибли. Отметим, что ранее родственники молодого фельдшера обвиняли в случившемся руководство Иглинской ЦРБ, так как для работников не создаются достойные условия. Тем временем профсоюз «Действие» заявил, что машина скорой помощи могла находиться в аварийном состоянии. По словам организации, автомобиль списали из ГБУЗ «РССМП и ЦМК» и потому он больше не мог использоваться для перевозки пациентов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter