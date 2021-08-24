Минздрав опроверг неисправность «скорой», на которой разбился фельдшер Иглинской ЦРБ

Минздрав опроверг неисправность «скорой», на которой разбился фельдшер Иглинской ЦРБ
Минздрав опроверг неисправность «скорой», на которой разбился фельдшер Иглинской ЦРБ
24 августа, 15:03ОбществоЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
По словам Минздрава все автомобили скорой проходят своевременный технический осмотр и только после этого допускаются на вызовы.

Минздрав Башкирии сообщил «Эху», что машина скорой помощи, на которой разбились водитель и фельдшер Иглинской больницы, была полностью исправна. Так, перед допуском на вызовы машина проходит своевременный технический осмотр. Однако, профсоюз «Действие» утверждает противоположное, по мнению организации, в Иглинской больнице используется списанный другими больницами транспорт и к тому же выписываются путевые листы, топливо и запчасти на машину, которая стоит в гараже больницы без колес.

Известно также, что количество бригад не соответствует нормам. Так, в Иглинской больнице насчитывается 6 бригад скорой помощи, когда минимальное количество 8-9, однако в день трагедии работали только 3 бригады, как объяснили в Минздраве, это связано с плановыми отпусками и временной нетрудоспособностью некоторых фельдшеров. В ведомстве также заверили, что все водители проходят осмотр до и после рейса, а сам рабочий день не превышает 12 часов.

Напомним, что авария произошла утром 18 августа, когда бригада возвращалась из госпиталя в Зубово, куда они доставляли ковид-пациента. Известно, что машина сокрой столкнулась с грузовиком, который стоял на обочине из-за поломки. В результате чего 26-летний фельдшер и 55-летний водитель погибли. Отметим, что ранее родственники молодого фельдшера обвиняли в случившемся руководство Иглинской ЦРБ, так как для работников не создаются достойные условия. Тем временем профсоюз «Действие» заявил, что машина скорой помощи могла находиться в аварийном состоянии. По словам организации, автомобиль списали из ГБУЗ «РССМП и ЦМК» и потому он больше не мог использоваться для перевозки пациентов.

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