РЭО считает, что сфера утилизации упаковки даст РФ 20 тысяч новых рабочих мест

РЭО считает, что сфера утилизации упаковки даст РФ 20 тысяч новых рабочих мест
РЭО считает, что сфера утилизации упаковки даст РФ 20 тысяч новых рабочих мест
24 августа, 16:21ОбществоФото: reo.ru
По исследовательским расчетам ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), можно прийти к выводу, что отрасль по перерабатыванию отходов откроет 20 тысяч новых рабочих мест в РФ.

По информации rg.ru, в среднем зарплата на подобном предприятии составит 50 тысяч рублей. Для запуска работы необходима поддержка концепции расширенной ответственности производителей.

По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, для переработки каждого вида отходов необходимо примерно 20 тысяч новых сотрудников.

С 1 января следующего года данная концепция вступил в силу. Производители и импортеры будут обязаны самостоятельно заняться вопросом утилизации отходов и частично самих изделий. В среднем для каждого из видов отходов установлен норматив в 25-30%, каждый год эта цифра будет увеличиваться минимум на 10%. Компаниям будет предоставлен выбор в видео экосбора или же самостоятельной переработкой отходов.

Утилизацией полимеров займутся примерно 8,3 тысячи человек, для работы со стеклом подключат 600 человек, для резины - 500. Электроприборами займутся 3,5 тысячи новых рабочих, а превращением неперерабатываемых отходов в RDF-топливо займутся 528 человек.

Отметим, что рабочие места будут созданы в разных регионах страны по мере размещения предприятий по переработке отходов. На каждом из них потребуется персонал по управлению и производству.

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