Путин распорядился выплатить пенсионерам по 10 000 рублей

Путин распорядился выплатить пенсионерам по 10 000 рублей
Путин распорядился выплатить пенсионерам по 10 000 рублей
24 августа, 22:51ОбществоФото: kremlin.ru
Президент России подписал указы, предусматривающие единовременные выплаты в размере 10 000 рублей двум категориям граждан.

Единовременные денежные выплаты в сумме 10 000 рублей получат по инициативе Владимира Путина все пенсионеры, в том числе, и экс-сотрудники силовых структур. Последним пенсии начисляют на основании отдельного законодательного акта, а потому для таких случаев предполагается наличие отдельного указа главы государства, сообщает Телеграм-канал «Мейстер».

Денежные выплаты в размере 10 000 рублей будут начислены российским пенсионерам уже в сентябре текущего года. Указами российского лидера предусмотрено, что в основе будут лежать документы выплатных либо пенсионных дел граждан. Обращаться куда-либо с заявлениями пожилым гражданам не нужно.

Из заявления главы российского Минфина Антона Силуанова следует, что на обеспечение выплат указанным категориям населения из госбюджета направят сумму в пределах 500 миллиардов рублей.

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