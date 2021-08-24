Путин распорядился выплатить пенсионерам по 10 000 рублей

Единовременные денежные выплаты в сумме 10 000 рублей получат по инициативе Владимира Путина все пенсионеры, в том числе, и экс-сотрудники силовых структур. Последним пенсии начисляют на основании отдельного законодательного акта, а потому для таких случаев предполагается наличие отдельного указа главы государства, сообщает Телеграм-канал «Мейстер».
Денежные выплаты в размере 10 000 рублей будут начислены российским пенсионерам уже в сентябре текущего года. Указами российского лидера предусмотрено, что в основе будут лежать документы выплатных либо пенсионных дел граждан. Обращаться куда-либо с заявлениями пожилым гражданам не нужно.
Из заявления главы российского Минфина Антона Силуанова следует, что на обеспечение выплат указанным категориям населения из госбюджета направят сумму в пределах 500 миллиардов рублей.