Путин распорядился выплатить пенсионерам по 10 000 рублей

Денежные выплаты в размере 10 000 рублей будут начислены российским пенсионерам уже в сентябре текущего года. Указами российского лидера предусмотрено, что в основе будут лежать документы выплатных либо пенсионных дел граждан. Обращаться куда-либо с заявлениями пожилым гражданам не нужно.