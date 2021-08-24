ПЦБК обратилась в следственный комитет из-за клеветы пермского медиаагентства

По словам директора ПЦБК Александра Кириллова, уже долгое время в различных социальных сетях публикуются неправдивые данные об организации. Эти сведения порочат честь сотрудников и подрывают репутацию комбината. Топ-менеджер добавил, что заметки отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность ПЦБК. Они вызывают недоверие со стороны инвесторов, да и в целом плохо сказываются на финансовом состоянии компании.