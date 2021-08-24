ПЦБК обратилась в следственный комитет из-за клеветы пермского медиаагентства

ПЦБК обратилась в следственный комитет из-за клеветы пермского медиаагентства
ПЦБК обратилась в следственный комитет из-за клеветы пермского медиаагентства
24 августа, 14:43ОбществоФото: sledcom.ru
Представители полиции приступили к доследственной проверке в отношении информационных ресурсов, контролируемых пермским коммерсантом и кандидатом в депутаты Ильей Лисняком.

Глава Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) уверен, что данные публикации клевещут на предприятие. Об этом пишет properm.ru.

По словам директора ПЦБК Александра Кириллова, уже долгое время в различных социальных сетях публикуются неправдивые данные об организации. Эти сведения порочат честь сотрудников и подрывают репутацию комбината. Топ-менеджер добавил, что заметки отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность ПЦБК. Они вызывают недоверие со стороны инвесторов, да и в целом плохо сказываются на финансовом состоянии компании.

Кириллов назвал Пермскую целлюлозно-бумажную компанию градообразующим предприятием. Там работают около 2 500 человек. Среди них много уважаемых граждан и ветеранов труда. Негативные статьи в СМИ плохо сказываются на психологической атмосфере в рабочем коллективе и искусственно создают социальную напряженность.

Бизнесмен подозревает в распространении ложных сведений медиаагентство «Кулич». Его контролирует предприниматель и кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермского края от партии «Справедливая Россия — За правду» Илья Лисняк.

Александр Кириллов предполагает, что его оппонент специально проводит информационную атаку на ПЦБК, с целью нанести ей репутационный ущерб.

Директор Пермской целлюлозно-бумажной компании назвал бережное отношение к окружающей среде ключевым приоритетом работы комбината. Предприятие готово продолжать переговоры с каждой заинтересованной стороной, желающей получить доступ к достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности предприятия на природу.

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