Общественность Уфы возмутил автограф художника из Башкирии на скале в парке «Зилим»

Напомним, не так давно общественность Башкирии возмутила надпись на шихане Юрактау. Семья Титовых (если конечно они подписывались своей фамилией) крупными буквами написала черной краской на горе надпись «Набережные Челны. 2021. Титовы». Пользователей социальных сетей поступка семьи крайне возмутил, СМИ также сообщали о творчестве Титовых на природном памятнике, но такого резонанса как в истории с Исхаковым и Мусиным не произошло, никто не одумался и надпись не стер.