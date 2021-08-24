Общественность Уфы возмутил автограф художника из Башкирии на скале в парке «Зилим»

Житель Башкирии Рияз Исхаков на своей странице в социальной сети возмутился автографом художника из Башкирии Радика Мусина, который тот в 2020 году оставил на камне, который расположен на вершине скалы Уклы-Кая в природном парке «Зилим».
В своем посте он призвал их общих с Радиком Мусиным друзей разъяснить ему, что «нельзя гадить своими надписями природные объекты, памятники природы».
Рияз Исхаков рассказал и о том, что уже просил Мусина стереть свою надпись на вершине скалы Уклы-Кая в природном парке Зилим. Там же он отметил и то, что Мусин упорно отказывался делать это.
Под постом разгорелся оживленный спор, однако родилась в нем если не истина, то консенсус. Общие друзья Исхакова и Мусина вспомнили и грядущую выставку Мусина «Наскальники», однако Исхаков сказал, что посетит выставку только тогда, когда Мусин удалит свой автограф с вершины скалы.
Завершилось бурное обсуждение радостью Рияза Исхакова. Радик Мусин опубликовал свое фото с вершины скалы у того самого камня, который в настоящий момент чист. Неизвестно, была ли краска действительно смывающейся или же художнику пришлось потрудиться на вершине скалы.
— Ура! Художник Радик Мусин стёр надписи на Уклы-Кая! Молодец! Как обещал, пойду теперь на его выставку, — написал автор поста под фото художника рядом с чистым камнем.
Напомним, не так давно общественность Башкирии возмутила надпись на шихане Юрактау. Семья Титовых (если конечно они подписывались своей фамилией) крупными буквами написала черной краской на горе надпись «Набережные Челны. 2021. Титовы». Пользователей социальных сетей поступка семьи крайне возмутил, СМИ также сообщали о творчестве Титовых на природном памятнике, но такого резонанса как в истории с Исхаковым и Мусиным не произошло, никто не одумался и надпись не стер.
Однако судьба скал и пещер Башкирии интересует не только неравнодушную общественность. Так, в конце прошлой недели, 20 августа состоялось заседание Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. На мероприятии обсуждали вопрос изучения и сохранения на государственном уровне пещер республики. Причем речь шла именно о сохранении их именно от вандалов.
Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал и поручил Минприроды РБ совместно с отделением Русского географического общества и депутатами Курултая Башкирии проработать вопросы правового регулирования хозяйственной деятельности вокруг пещер. Таким образом проработаны будут именно законодательные меры, которые будут направленны именно на защиту пещер от вандализма.
В ходе того же мероприятия спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что перечень объектов, которые находятся под особой защитой государства, в дальнейшем будет лишь расширяться.
–…Нужно обеспечить сохранность экосистемы пещер, которые уже сегодня популярны у туристов. Это и пересмотр системы штрафов и наказаний для вандалов, и создание режима и условий для развития щадящего туризма, воспитательная работа, — перечислил основные задачи Константин Толкачев.