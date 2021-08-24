«Мы не спали сутки»: Участница Worldskills в Уфе пожаловалась на условия пребывания

По словам женщины, она вместе со своей командой, в которую входили и дети, полетела в Уфу, но ночным рейсом и, более того, с пересадкой через Москву. Из-за такого маршрута они не спали целые сутки.
Также возникли проблемы с заселением в общежитие. Женщина утверждает, что участники соревнований заселялись в 4 утра. Уставшие и не выспавшиеся они ждали два часа, пока получат ключи от комнат. При этом условия общежития, по её словам, оказались «для животных».
После заселения их отправили на завтрак в 8 утра, хотя они очень хотели спать.
— Это либо я выбираю покушать, но у меня остановится сердце из-за недосыпа, либо я посплю, но буду голодной. Спасибо за радушный приём! — добавила женщина.
Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова сообщила Mkset, что на WorldSkills могут быть разные ситуации, поскольку приезжают 1000 участников. Однако все вопросы организаторы стараются решать по возможности оперативно.
— Приносим свои извинения за задержку с заселением и приложим все усилия, чтобы с учетом данной ситуации, ни вы, ни другие участники не столкнулись с подобными затруднениями. К сожалению, мы не можем повлиять на маршрут следования до Уфы — то, каким маршрутом лететь, каждая делегация решала самостоятельно. Места проживания предоставляются согласно пакетам и по согласованию с инспекцией «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Питание в местах проживания, действительно, предоставляется по расписанию. Но при желании можно обратиться в столовую или кафе и взять еду с собой, правда, имейте в виду, что еда свежеприготовленная и в условиях климата может храниться на более двух часов. Еще раз сожалеем, что вы столкнулись с такими обстоятельствами, — прокомментировали случай в «Ворлдскиллс Россия».
Напомним, WorldSkills пройдёт в Уфе с 25 по 29 августа. Столица Башкирии готовится принять команды из 76 регионов России. Это 1 800 участников, из которых 600 являются юниорами. В основном соревнования будут проходить в «Парке молодых профессионалов» на Рубежной улице.