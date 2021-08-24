«Мы не спали сутки»: Участница Worldskills в Уфе пожаловалась на условия пребывания

— Приносим свои извинения за задержку с заселением и приложим все усилия, чтобы с учетом данной ситуации, ни вы, ни другие участники не столкнулись с подобными затруднениями. К сожалению, мы не можем повлиять на маршрут следования до Уфы — то, каким маршрутом лететь, каждая делегация решала самостоятельно. Места проживания предоставляются согласно пакетам и по согласованию с инспекцией «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Питание в местах проживания, действительно, предоставляется по расписанию. Но при желании можно обратиться в столовую или кафе и взять еду с собой, правда, имейте в виду, что еда свежеприготовленная и в условиях климата может храниться на более двух часов. Еще раз сожалеем, что вы столкнулись с такими обстоятельствами, — прокомментировали случай в «Ворлдскиллс Россия».