Главврач назвал города Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

Главврач назвал города Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных
Главврач назвал города Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных
24 августа, 09:11ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В Башкирии эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции оценивается как стабильно-напряженная. Об этом сообщил главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров на оперативному совещании в мэрии Уфы.

В республике на учёте состоят 19 226 ВИЧ-инфицированных. Число заболевших мужчин составляет более половины от всех зарегистрированных пациентов — 55,6%, или 10 695 человек. 44,4% инфицированных — женщины (8 531 человек).

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено в Кумертау (1094,6 на 100 тысяч населения), Салавате (861,1) и Стерлитамаке (695,4). Четвертое место занимает Уфа, где число заболевших составляет 650,1 на 100 тысяч населения. В пятёрку входит также Нефтекамск (616,5).

За семь месяцев 2021 года в Уфе положительный тест на ВИЧ оказался у 282 человек. Большинство инфицированных живут в Орджоникидзевском и Калининском районах города. Чаще всего вирус обнаруживается у уфимцев в возрасте 31-40 лет (37,2%) и 41-50 лет (33,3%).

Яппаров отметил, что наблюдается снижается заболеваемости ВИЧ, однако он связывает это с уменьшением числа исследований.

Напомним, сейчас в республике проводится акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», в рамках которой можно анонимно пройти тест, а также проконсультироваться с экспертами. Также организация ставит перед собой задачу убедить заболевшего начать лечение, чтобы сохранить свое здоровье и не заразить родных.

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