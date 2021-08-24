Экозащитники Башкирии объявили о борьбе с фальсификацией итогов выборов в Госдуму

Экозащитники Башкирии объявили о борьбе с фальсификацией итогов выборов в Госдуму
Экозащитники Башкирии объявили о борьбе с фальсификацией итогов выборов в Госдуму
24 августа, 11:44ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Активисты пойдут в избирательные участки в качестве независимых наблюдателей.

Активисты из движений «Зелёный щит» и «Стерлитамак, дыши» объявили о запуске своего нового проекта «Стоп Вброс». Главной его целью является борьба с фальсификациями результатов голосования выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь, пишет «Эхо Москвы в Уфе».

По словам общественника Рамиса Теляпкулова, сейчас создатели проекта набирают и обучают наблюдателей, которых выставят на участковых избирательных комиссиях в Стерлитамакском избирательном округе. Он добавил, что активисты планируют поставить своих наблюдателей на всех 598 участках. Также общественники подпишут соглашение с партией «Справедливая Россия», от которой выдвинут лидер движения «Стерлитамак, дыши» Вадим Искандаров, что поможет закрепить независимых наблюдателей за участками.

Теляпкулов отметил, что несколько дней назад команда бывшего главы ГИБДД по Башкирии Динара Гильмутдинова, который выдвинут в Госдуму от партиии «Единая Россия», провела встречу с избирателями возле шихана Торатау. Единороссы заявили, что члены команды Вадима Искандарова ещё недостаточно зрелые, а также посоветовали для начала попробовать выдвинуться на выборах в муниципальные органы самоуправления.

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