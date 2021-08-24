Экозащитники Башкирии объявили о борьбе с фальсификацией итогов выборов в Госдуму

По словам общественника Рамиса Теляпкулова, сейчас создатели проекта набирают и обучают наблюдателей, которых выставят на участковых избирательных комиссиях в Стерлитамакском избирательном округе. Он добавил, что активисты планируют поставить своих наблюдателей на всех 598 участках. Также общественники подпишут соглашение с партией «Справедливая Россия», от которой выдвинут лидер движения «Стерлитамак, дыши» Вадим Искандаров, что поможет закрепить независимых наблюдателей за участками.