Дочернее предприятие Башкирской содовой компании будет выплачивать ущерб природе

Дочернее предприятие Башкирской содовой компании будет выплачивать ущерб природе
Дочернее предприятие Башкирской содовой компании будет выплачивать ущерб природе
24 августа, 18:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: bsz.ru
«Березниковский содовый завод» пермским судом привлечен к административной ответственности.

Сообщается, что суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и привлек дочернее предприятие АО «БСК» - АО «Березниковский содовый завод» - к административной ответственности. Отмечается, что иск был основан на проверке Ростехнадзора, согласно которой в 800 метрах от шламонакопителя завода в зоне реки Кама был обнаружен водоем, жидкость которого была ярко-голубого цвета, а сам берег был покрыт белым кристаллизованным веществом.

Так прокуратура потребовала в последующие 3 месяца принять соответствующие меры для недопущения попадания веществ в сточные воды и загрязнения земель. Также все не лицензированное размещение отходов должно быть ликвидировано, а для восстановления земель должен быть разработан соответствующий проект, на выполнение которого отведено 1 год. Помимо этого, в пользу государства будет взыскан причиненный вред природе в долевом порядке.

Согласно данным портала «СПАРКС-Интерфакс», дочернее предприятие АО «БСК» зарегистрировано в январе 1999 года в Пермском крае. Основная деятельность компании – производство «прочих основных неорганических химических веществ». Отмечается, что чистая прибыли компании в прошлом году составила более 700 миллионов рублей.

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