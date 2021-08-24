Дочернее предприятие Башкирской содовой компании будет выплачивать ущерб природе

Так прокуратура потребовала в последующие 3 месяца принять соответствующие меры для недопущения попадания веществ в сточные воды и загрязнения земель. Также все не лицензированное размещение отходов должно быть ликвидировано, а для восстановления земель должен быть разработан соответствующий проект, на выполнение которого отведено 1 год. Помимо этого, в пользу государства будет взыскан причиненный вред природе в долевом порядке.