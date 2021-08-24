Дочернее предприятие Башкирской содовой компании будет выплачивать ущерб природе

Сообщается, что суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и привлек дочернее предприятие АО «БСК» - АО «Березниковский содовый завод» - к административной ответственности. Отмечается, что иск был основан на проверке Ростехнадзора, согласно которой в 800 метрах от шламонакопителя завода в зоне реки Кама был обнаружен водоем, жидкость которого была ярко-голубого цвета, а сам берег был покрыт белым кристаллизованным веществом.
Так прокуратура потребовала в последующие 3 месяца принять соответствующие меры для недопущения попадания веществ в сточные воды и загрязнения земель. Также все не лицензированное размещение отходов должно быть ликвидировано, а для восстановления земель должен быть разработан соответствующий проект, на выполнение которого отведено 1 год. Помимо этого, в пользу государства будет взыскан причиненный вред природе в долевом порядке.
Согласно данным портала «СПАРКС-Интерфакс», дочернее предприятие АО «БСК» зарегистрировано в январе 1999 года в Пермском крае. Основная деятельность компании – производство «прочих основных неорганических химических веществ». Отмечается, что чистая прибыли компании в прошлом году составила более 700 миллионов рублей.