Дмитрий Чернышенко оценил готовность российских вузов к учебному году

Около 1,2 млн первокурсников в этом году начнёт обучение в российских вузах. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по подготовке системы высшего образования к новому учебному году.

Он также добавил, что с 1 сентября обучение начнется в 710 вузах. При этом в большинстве из них работать будут в традиционной очной форме, пишет ria.ru. “Всего к учебе приступит около 4 миллионов 220 тысяч студентов. Из них около 1,2 миллиона человек – первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше - 1 млн 125 тысяч поступивших”, - рассказал Чернышенко. В этом году по наиболее востребованным направлениям вузы увеличили число бюджетных мест. А кроме того ведущие учебные заведения приняли за счет собственных средств абитуриентов-победителей олимпиад и стобалльников, которым не хватило бюджетных мест. Во время совещания Дмитрий Чернышенко отметил важность вакцинации, но подчеркнул, что отсутствие прививки от новой коронавирусной инфекции не является причиной для отказа студентам в посещении занятий в вузе. По его словам, студенты должны иметь доступ к занятиям и учебной инфраструктуре вне зависимости от наличия прививки от COVID-19. Также по поручению оперативного штаба Минобрнауки России доработан алгоритм организации работы в отношении иностранных студентов. Теперь студенты из других стран смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщения. Правила по вакцинации для иностранных студентов такие же - с добровольного согласия. «Все вузы готовы к началу нового учебного года в очном формате. При этом ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер, и эта работа организована. При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», - в заключение совещания добавил вице-премьер Чернышенко.

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