Англия и Франция планировали нападение на Советский союз до Германии

Англия и Франция планировали нападение на Советский союз до Германии
Англия и Франция планировали нападение на Советский союз до Германии
24 августа, 22:56ОбществоФото: pxhere.com
В 1940 году для британцев советская сырьевая промышленность в каспийском регионе стала угрозой. Власти Великобритании с политиками Франции разработали план по уничтожению советских месторождений нефти. План войны назывался “Операция копье”. 

Как сообщает источник infox.ru, исторически Лондон и Париж отрицают подготовку плана вторжения в Советский союз. Согласно мнению их специалистов, Запад имел цель лишения СССР нефтяных ресурсов, так как тот поставлял в Германию сырье. Германия при этом якобы готовила нападение на Францию и Англию. Однако, есть мнение, что Запад под таким предлогом планировал устранить конкурента в нефтяном бизнесе.

По данным историков, изучавших архивы, в начале 1940 британский комитет министров вел обсуждения бомбардировки Прикаспийского региона в СССР. При этом речь шла не о том, что Гитлер не будет получать поставки из Советского союза, а о коллапсе индустрии и военной промышленности в СССР.

Агрессия против СССР ставила перед собой задачи устранения конкуренции на рынке сырья и отведения угрозы нападения Германии, участия в разделе советской территории.

Начало кампании против СССР было запланировано на начало мая, но советская разведка предоставила информацию о подготовке Лондона и Парижа к войне. Нефтяные районы были в сжатые сроки укреплены. Это заставило англичан и французов скорректировать время “Операции копье”. 10 мая последние изменили свои планы, так как армия Гитлера вторглась во Францию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы