Англия и Франция планировали нападение на Советский союз до Германии

В 1940 году для британцев советская сырьевая промышленность в каспийском регионе стала угрозой. Власти Великобритании с политиками Франции разработали план по уничтожению советских месторождений нефти. План войны назывался “Операция копье”.

Как сообщает источник infox.ru, исторически Лондон и Париж отрицают подготовку плана вторжения в Советский союз. Согласно мнению их специалистов, Запад имел цель лишения СССР нефтяных ресурсов, так как тот поставлял в Германию сырье. Германия при этом якобы готовила нападение на Францию и Англию. Однако, есть мнение, что Запад под таким предлогом планировал устранить конкурента в нефтяном бизнесе. По данным историков, изучавших архивы, в начале 1940 британский комитет министров вел обсуждения бомбардировки Прикаспийского региона в СССР. При этом речь шла не о том, что Гитлер не будет получать поставки из Советского союза, а о коллапсе индустрии и военной промышленности в СССР. Агрессия против СССР ставила перед собой задачи устранения конкуренции на рынке сырья и отведения угрозы нападения Германии, участия в разделе советской территории. Начало кампании против СССР было запланировано на начало мая, но советская разведка предоставила информацию о подготовке Лондона и Парижа к войне. Нефтяные районы были в сжатые сроки укреплены. Это заставило англичан и французов скорректировать время “Операции копье”. 10 мая последние изменили свои планы, так как армия Гитлера вторглась во Францию.

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