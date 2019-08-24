«Вы умрете другой смертью»: Опубликован рейтинг причин ухода из жизни в Башкирии

Российский «Госкомстат» опубликовал данные о социально-экономическом положении Башкирии за первое полугодие 2019 года. В докладе есть также данные о демографических показателях. Из них становится ясным, что в первом полугодии в Башкирии родилось 20705 человек. В том же периоде прошлого года родившихся было больше – 23162 человека.

Умерло в 2019 году в первом полугодии 24975 человек, а прошлом году покинули этот мир 25978 человек. Естественная убыль населения Башкирии в этом году составил минус 4270 человек, тогда как в прошлом году убыль была в полтора раза меньше – минус 2816 человек.

Среди причин смерти на первом месте болезни системы кровообращения. На втором месте онкология. На третьем месте внешние причины, среди которых лидирует погибель в ДТП (транспортные несчастные случаи в трактовке статистиков).

На втором месте среди внешних причин смертей – отравление алкоголем. Далее идут самоубийства и убийства.