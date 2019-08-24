В Башкирии отметили 30-летие со дня окончания войны в Афганистане

Памятное мероприятие прошло в Сибае у памятника военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях во время афганской войны. Ветеранам боевых действий вручили юбилейные медали «30 лет окончания боевых действий в Афганистане». Об этом рассказывает группа «Сибай – подслушано № 1» во «ВКонтакте».