В Башкирии отметили 30-летие со дня окончания войны в Афганистане
Вчера, 15:56ОбществоМарат ГареевФото: vk.com
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Участникам боевых действий вручили памятные медали.
Памятное мероприятие прошло в Сибае у памятника военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях во время афганской войны. Ветеранам боевых действий вручили юбилейные медали «30 лет окончания боевых действий в Афганистане». Об этом рассказывает группа «Сибай – подслушано № 1» во «ВКонтакте».
В памятном мероприятии приняли участие ветераны той войны, представители администрации города, кадеты военно-патриотических клубов. Участники памятной акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
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