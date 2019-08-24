Неделя в Башкирии: новый год для экс-чиновников, льготы для малообеспеченных

Предприниматели Башкирии уходят из бизнеса – власти уверены в обратном. В материале эксперты разбирают и оценивают предпринимательский климат в республике в регионе.

Врио главы Башкирии попросил отличать добропорядочных инвесторов от «паразитов», сообщил о росте реальной зарплаты в Башкирии.

На традиционной «августовке» - совещании педагогов – рассказали о проблеме в системе трудоустройства детей-инвалидов. Об этом в статье Дорога в облака.

Кстати, на начало текущего года в Башкирии зарегистрировано около 270 тыс. инвалидов, из них 16,7 тыс. детей. Больше всего зафиксировано людей с болезнями нервной системы, на втором месте — психические расстройства и расстройства поведения, на третьем — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.

Посчитать-то их посчитали, вот проблемы у них не только с трудоустройством, но и с проживанием. В Уфе администрация города в рамках программы по расселению людей из аварийного жилья, расселила жителей дома по адресу Свердлова 82/9. В результате чего четыре инвалида остались жить на улице.

В Башкирии обещают открыть комплексы реабилитации для детей после тяжелых травм. Комплексы реабилитации после тяжелых травм конечностей планируется запустить в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Перед 1 сентября власти Башкирии напомнили о льготах для малообеспеченных семей.

Для получения льгот нужно предоставить специальную справку. Прежде всего, речь идет о компенсации стоимости на приобретение школьной формы, причем этим видом льгот можно воспользоваться дважды за год, если ребенок вырос из прежней формы, либо она пришла в негодность по какой-то причине.

1 сентября в новом учебном году будет праздничным и для экс-чиновников: после работы в Москве вернется в Уфу в качестве ректора Сергей Новиков, ранее работавший главой министерства экономразвития, а экс-главу Госкомторговли Башкирии могут назначить директором колледжа.

Вот доцент УГНТУ вряд ли вернется в учебное заведение, его возможно осудят за взятку в 21 тысячу рублей. А все потому, что некоторые дают взятки за экзамены, а некоторые просто покупают дипломы.

Перестановки есть не только в сфере образования. Новым министром промышленности Башкирии стал бывший мэр Салавата Фарит Гильманов.

И напоследок новости из мира искусства: юное 16-летнее дарование из Уфы, Арина Исхакова, прославившаяся на всю страну стихотворением «На папе надпись «ОМОН», провела 22 августа творческий вечер.

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