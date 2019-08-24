Дальнобойщик подобрал сбитого под Уфой котенка и отвез на лечение в соседний регион

Чудесная история спасения маленького котенка случилась недавно в Башкирии. Водитель большегрузного автомобиля ехал из Ростова-на-Дону в Екатеринбург и, не доезжая примерно 100 километров до Уфы, увидел на трассе сбитого котенка. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

В самой близкой от того места ветеринарной клинике в деревне Языково оказать необходимую помощь не смоги, потому что там требовалась серьезная операция. К чести водителя, своего нового подопечного он не бросил и взял с собой до Екатеринбурга.