Женщина и ребенок погибли при пожаре в Башкирии, еще два ребенка получили травмы

Сообщение о пожаре поступило в 06:50 в воскресенье. Горел частный дом и надворные постройки. На место происшествия направили пожарных и другие экстренные службы. На предоставленной ведомством фотографии видно, что огонь помогали тушить местные жители, передавая ведра с водой по цепочке.
«К сожалению, в ходе тушения обнаружены погибшие женщина, 1985 года рождения и ребёнок, 2012 года рождения. Двое детей травмированы, госпитализированы в ЦРБ Бурзянского района», — говорится в сообщении.
Однако информация о пострадавших сейчас уточняется.
В тушении огня задействовали восемь человек и три единицы техники. Локализовать пожар удалось спустя час, пламя сбили в 08:05.Причины происшествия выясняются, на месте работают следователи, эксперты испытательной лаборатории и дознаватели МЧС.