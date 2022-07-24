Женщина и ребенок погибли при пожаре в Башкирии, еще два ребенка получили травмы

Сообщение о пожаре поступило в 06:50 в воскресенье. Горел частный дом и надворные постройки. На место происшествия направили пожарных и другие экстренные службы. На предоставленной ведомством фотографии видно, что огонь помогали тушить местные жители, передавая ведра с водой по цепочке.