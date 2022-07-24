Летевший из Антальи в Уфу самолет экстренно сел в Минеральных водах

«Взлетели по расписанию, тут же обратили внимание, что самолет не набирает высоту и летит не как обычно, загорелось табло пристегните ремни. Непонятная обстановка, все молчат. Я пошёл в хвост в направлении туалета, там в тамбуре сидела стюардесса, как только меня увидела, заорала, чтобы я сел на место», - написал он.