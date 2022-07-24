Летевший из Антальи в Уфу самолет экстренно сел в Минеральных водах

Летевший из Антальи в Уфу самолет экстренно сел в Минеральных водах
Летевший из Антальи в Уфу самолет экстренно сел в Минеральных водах
Вчера, 13:26ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Причиной посадки стала неисправность системы герметизации, сообщает телеграм-канал aviaincident.

Экипаж самолета принял решение о незапланированной посадке в аэродроме Минеральных вод. Известно, что воздушное судно эксплуатирует авиакомпания «Ред Вингс».

Летевший этим рейсом уфимец Олег Т. на своей странице в «Вконтакте» сообщил, что причиной инцидента стал не полностью закрытый багажный отсек сотрудниками аэропорта в Турции. О проблеме, по его словам, стало известно сразу после взлета.

«Взлетели по расписанию, тут же обратили внимание, что самолет не набирает высоту и летит не как обычно, загорелось табло пристегните ремни. Непонятная обстановка, все молчат. Я пошёл в хвост в направлении туалета, там в тамбуре сидела стюардесса, как только меня увидела, заорала, чтобы я сел на место», - написал он.

На борту достаточно долго была напряженная обстановка, однако самолёт летел ровно. Посадка в Минеральных водах была мягкой, затем, за два часа, неисправность устранили, провели дозаправку. Воздушное судно продолжило полет и с двухчасовым опозданием произвело посадку в Уфе.

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