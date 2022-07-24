Росстат оценил продолжительность жизни в Башкирии

Для граждан республики, родившихся в 2021 году, она составит 69,5 лет, сообщается в исследовании.

Для граждан республики, родившихся в 2021 году, она составит 69,5 лет, сообщается в исследовании. Эта цифра соответствует средней по Приволжскому федеральному округу. Такая же продолжительность жизни ожидается у граждан Марий Эл. Наименьший показатель установлен для Оренбуржья (68,2 года). Дольше всего, по оценкам Росстата, должны прожить граждане Татарстана — 71,3 года. В целом по стране самый высокий показатель определен для Ингушетии (80,5 лет). А самый низкий — 66,1 года — для Еврейской автономной области. Данные приводятся без учета результатов прошедшей осенью 2021 года переписи населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что уровень смертности на протяжении всей его жизни и для всех поколений останется таким же.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter