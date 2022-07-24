Как России заменить трудовых мигрантов на собственные кадры?

Число занятых в строительной отрасли составляет 11,1 млн человек — это около 15% от общего объема работающих в стране. Именно дефицит кадров называют главным сдерживающим фактором для развития отрасли.

Согласно аналитике, строительство входит в топ-3 сфер по потребности в рабочей силе. По данным Министерства строительства РФ, до 2030 года в отрасль необходимо привлечь не меньше 1,5 млн человек. При этом общий выпуск соответствующих специалистов составляет 75 тыс. человек/год, то есть уже сейчас очевидно, что этого недостаточно. Основная причина кризиса — демографические: последствия демографической ямы 1990-х годов. Еще одна причина — отъезд мигрантов: снижение численности трудовых мигрантов болезненно сказывается на строительной отрасли. При этом строительная индустрия на рынке труда обладает крайне низкой популярностью. Эксперты подчеркивают, что для привлечения работников на стройку обычной рекламы уже недостаточно — нужен бренд и его амбассадоры, причем лояльность сотрудников к бренду работодателя не должна быть искусственной. Так, например, должна быть и достойная зарплата — в среднем около 100 тыс. руб., адекватные и безопасные условия труда (чаще всего увольняются именно из-за изношенной инфраструктуры и устаревшего оборудования), стабильность в компании и ее устойчивое развитие, развитая культура обратной связи в компании. В этом контексте не стоит рассчитывать, что отечественная ситуация с кадрами в строительстве резко изменится, хотя работодатели имеют все ресурсы, чтобы изменить отношение к отрасли как таковой. Подробнее — в материале «Новых известий».

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