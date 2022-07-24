«Доктор Соль»: Кому из жителей Башкирии полезен, а кому запрещен отдых в Соль-Илецке

Соль-Илецк занял шестую строчку среди самых востребованных целебных курортов России. Однако, как гласит народная мудрость, яд и лекарство различается лишь дозировкой, а то что для «русского» хорошо, то «немцу» смерть. Так что ехать на курорт с целью не просто отдохнуть и повеселиться, а именно поправить здоровье нужно с умом.
В общих чертах многие осведомлены о том, что отдых на курорте показан при заболеваниях кожи и дыхательной системы, однако оба вида указанных заболеваний имеют множество разновидностей, и при каких-то из них отдых в соленой воде и полезной грязи будет чрезвычайно полезен, а при других может нанести непоправимый вред здоровью. Каждый человек уникален как и его медицинский анамнез, так что перед поездкой лучше всего проконсультироваться с врачом, который точно скажет нужен ли вам «соленый» курорт или же лучше отправиться в другое место. Однако существуют и общие рекомендации врачей с которыми мы и поделимся с читателями.
Начнем с весьма интересной информации о том, что даже если отдых на курорте вам безусловно показан и однозначно будет полезен, существует нюанс. Эффект который получит организм человека после целебного отдыха имеет градацию и полечиться за недельку, на которую чаще всего и приезжают на соленые озера, не выйдет. Зато получится оздоровиться.
Для оздоровительного, то есть общеукрепляющего эффекта на курорте достаточно провести от одного дня до недели. В качестве эффекта отдыхающий получит «оздоровление», то есть это вариант подходящий для людей без серьезных проблем со здоровьем. За 14 дней оздоровление уже соединится с лечением, а 3 недели или 21 день это уже полноценный лечебный курс.
Однако попросту ходить на одно соленое озеро определенное количество дней здоровье точно никому не поправит. И ванны в соленой воде и аппликации грязью и даже арбузотерапия (да, есть и такая) имеют свою методику и огромное количество тонкостей. Так например целебной грязью нельзя обмазывать область сердца, однако многие этот запрет игнорируют. Кстати принятие ванн из грязи и купания в соленых водах надо чередовать, день грязь, день соленое озеро, но многие отдыхающие это игнорируют и в течении одного дня успевают и в озерах накупаться и в грязи как следует измазаться.
Нередко в попытках взять от жизни, а точнее от отдыха все и сразу отдыхающие сгорают под палящим степным солнцем, а ведь у загара в Соль-Илецке тоже есть определенные правила. Загорать лучше в периоды когда солнечный свет относительно (!) безопасен, то есть с 9 до 11 часов утра и с 15 до 18 часов. Обязательно носите головной убор и старайтесь прикрывать нежную кожу плеч и груди даже в «безопасные» часы. И конечно же не забывайте про крема с высоким SPF, чтобы ненароком не навредить себе в процессе лечения. Бывалые туристы в периоды яркого дневного солнца также рекомендуют надевать тонкие батистовые или хлопковые туники. И еще, кристаллики соли на коже работают как маленькие призмы преломляющие свет, так что загорать вы будете мощно, имейте это ввиду. То есть если не хотите сгореть — ополоснитесь после купания в соленой воде. Ах да, жаркие степные ветра могут вызвать солнечный ожог кожи — если с вами приключиться эта беда главное помнить что жиросодержащие крема только усугубят положение. Поможет холодный водный компресс и обильное питье.
В тонкостях лечения грязью, ваннами в соленых озерах и арбузолечения пожалуйста разбирайтесь с врачом. Общих рекомендаций тут нет и не может быть — каждый из нас индивидуален (а еще прекрасен). Однако есть общие противопоказания — в период обострения любых хронических болезней, при сильных воспалениях органов выводящей системы и в частности почек лечиться курортами нельзя.
Внимание, все эти заболевания лечатся на курорте Соль-Илецк, но категорически важно не подвергать себя риску и не лечиться у доктора природы во время обострений! Итак, курорт наверняка будет полезен если у вас псориаз, атопический дерматит и детская экзема, болезни костно-мышечной системы: артриты и полиартриты, но нетуберкулезного происхождения.
Добро пожаловать в Соль-Илецк если у вас ревматоидный артрит, инфекционный артрит, остеоартрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, спондилопатии, болезни костей, мышц, сухожилий, остеомиелиты (те, где не требуется вмешательство операционного хирурга), трофические язвы после длительного лечения незаживающих ран травматического происхождения (в том числе и огнестрельных ранений).
В наше нелегкое время нервы ни к черту практически у всех, так что болезни нервной системы, болезни и последствия травм периферической нервной системы в стадии затухающего обострения, полной или неполной ремиссии (радикулиты, плекситы, невриты, миелиты), последствия ранений и других травм спинного мозга и его оболочек.
Также поможет Соль-Илецк тем у кого остатки инфильтратов и спайки в грудной и брюшной полости после травм, операций, инфекций, однако за исключением туберкулеза. Также в показания к отдыху на курорте входят заболевания сосудов: остаточные явления после тромбофлебита, но не ранее 2 месяцев по окончании острого периода, последствия военных травм костей и мягких тканей.
Лечит курорт и широкий спектр болезней женской репродуктивной системы, включая бесплодие, разные воспаления, болезни матки, придатков и труб. Но, впрочем как и со всеми другими заболеваниями мы настоятельно рекомендуем посоветоваться о целесообразности отдыха в Соль-Илецке с вашим врачом.
А вот общий список противопоказаний не так обширен, но весьма строг. Ни в коему случае нельзя отдыхать на курорте если у вас опухоли, кровотечения любой локации, особенно повторные, инфекции, включая и венерические. Интересно, что запрещен целебный отдых и людям с психическими заболеваниями в острой фазе.
Отдых на курорте противопоказан при туберкулезе, причем не только легочном, но и любой другой локации. Снова про почки и арбузолечение — противопоказанием являются нефриты и другие заболевания почек с нарушением их функций, если у вас гипотиреоз и сахарный диабет в острой форме вам также рекомендовано отказаться от «соленого» отдыха. Также противопоказаниями будут являться гипертоническая болезнь выше IIА стадии и перивисцериты, осложненные спаечным процессом, а также в фазе незатухающего обострения хронического процесса.