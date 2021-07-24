Создатели «Лунтика» взыскали с предпринимателей Башкирии более 600 тысяч рублей

Создатели «Лунтика» взыскали с предпринимателей Башкирии более 600 тысяч рублей
Создатели «Лунтика» взыскали с предпринимателей Башкирии более 600 тысяч рублей
Вчера, 16:29ОбществоАлександра КонстантиноваФото: culture.ru
С начала года студия анимационного кино «Мельница» выиграла в Арбитражном суде Башкирии дела по 15 искам к предпринимателям республики за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Отметим, студия выпустила такие известные мультфильмы, как «Лунтик», «Барбоскины» и «Три богатыря».

Всего студия взыскала с башкирских предпринимателей компенсации на сумму 630 тысяч рублей, сообщает РБК-Уфа.

В числе доказательств по искам также проходили одежда с изображением героев мультисериала "Барбоскины", мягкие игрушки «Лунтик», «Роза», «Лиза» и «Малыш», пластиковые фигурки, футболки и полотенце с принтами этих героев. Данная продукция должна быть уничтожена после вынесения решения суда.

Всего анимационная студия с начала года подала в суд Башкирии 30 подобных исков, производство по двум делам прекращено, остальные находятся на стадии рассмотрения.

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