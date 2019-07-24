«Внимание всем!»: в Башкирии проверят системы оповещения

Если вдруг рядом с вами сработает сирена или громкоговоритель, не пугайтесь. 23 и 25 июля в Уфе и в других башкирских городах намерены провести плановую проверку систем оповещения. Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, с 9:30 до 16:00 по местному времени поочередно зазвучит сообщение «Внимание всем!».

Первый день проверки, 23 июля, проверят работоспособность сирен Демском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы, 25 июля сработают сирены Ленинского, Кировского и Советского районов, а также в других уголках республики.