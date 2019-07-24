В Уфе проводили в последний путь известного медиаменеджера Сергея Анацкого

На медиарынке Сергей Анацкий известен как руководитель первой негосударственной радиостанции «Шарк», которую он возглавил еще в 1991 году. В свое время он также руководил «Европа Плюс Уфа», «BUSINESS FM Уфа». Коллеги вспоминают о нем как об очень дружелюбном, талантливом, крепком человеке. Известно, что он также помогал нашей знаменитой землячке Земфире с продвижением ее творчества на первых порах.

— Сергей, как и я, был человеком военным, — вспоминает о нем шоумен и ведущий Борис Быстров. — Это был очень добрый и хороший человек и я вас уверяю, — никто о нем не скажет ничего плохого. Я очень долго его знал и для меня он всегда был таким старшим товарищем. Мы постоянно общались. И, как и принято у военных, он всегда первым давал мне руку, чтобы поздороваться. Помню, после ночного эфира, когда в кабинет Сергея Владимировича приходили рекламодатели, а мы дремали, он всегда говорил будущим спонсорам: «Тихо, только не будите ребят! Они спят, устали очень». Вот в этом был весь Сергей Владимирович, - говорит Борис Быстров.