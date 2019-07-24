В США за пару кроссовок Nike отдали более 400 тысяч долларов

Сообщение об этом появилось на сайте организации, информирует 24 июля газета «Известия» .

Покупку совершил американец Майлс Надал для пополнения коллекции своего музея.

Автор этой пары кроссовок - соучредитель Nike, по совместительству тренер, Билл Бауэрман. Обувь в ограниченной коллекции - из 12 пар - создавалась для Олимпийских игр, проходивших в Мюнхене.