В США за пару кроссовок Nike отдали более 400 тысяч долларов
24 июля, 17:11ОбществоФото: maxpixel.net
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Кроссовки Moon Shoe производства Nike 1972 года были куплены на аукционе дома Sotheby's по цене 437,5 тысяч долларов.
Сообщение об этом появилось на сайте организации, информирует 24 июля газета «Известия».
Покупку совершил американец Майлс Надал для пополнения коллекции своего музея.
Автор этой пары кроссовок - соучредитель Nike, по совместительству тренер, Билл Бауэрман. Обувь в ограниченной коллекции - из 12 пар - создавалась для Олимпийских игр, проходивших в Мюнхене.
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