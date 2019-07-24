В России звонок в Скорую могут приравнять к согласию на получение медицинской помощи

Статистика говорит, что врачу «неотложки» на получение от человека разрешения на оказание ему медицинской помощи требуется в среднем 12 минут, пишет RNS.

По словам депутата, нередко у врача есть всего одна минута на спасение жизни пациента, потому действовать ему нужно быстро. По действующему российскому законодательству, приехавшие на вызов медики не имеют права оказывать помощь находящимся без сознания людям и детям без разрешения их родителей или законных представителей. От таких порядков необходимо отходить.

Если человек звонит в Скорую помощь, то это должно восприниматься как добровольное согласие на нее. Если пациент потерял сознание, то врачи должны иметь право помочь пострадавшему. В случае, если позвонивший в Скорую помощь гражданин решит отказать от услуг врачей, он должен подтвердить это письменно, считает Морозов.

Собеседник издания добавил, что еще в стране нужно ввести приоритетный приезд полиции по просьбе сотрудников бригад Скорой помощи.