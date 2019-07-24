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Уфимская ЛГБТ-активистка Абрамичева попала в список движения «Пилы» и получила угрозы
Сюжеты:
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Уфимская ЛГБТ-активистка Абрамичева попала в список движения «Пилы» и получила угрозы

24 июля, 18:52ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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