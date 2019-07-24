Уфимская ЛГБТ-активистка Абрамичева попала в список движения «Пилы» и получила угрозы

Литературный критик, директор Музея советского быта в Уфе, экскурсовод и защитница прав ЛГБТ Кристина Абрамичева получает такие угрозы уже не в первый раз. Ранее активисты движения «Пила против ЛГБТ» в мае прошлого года в социальных сетях призвали граждан «устроить охоту на геев».

На этот раз в списке оказались известный блогер-стилист Андрей Петров, редакции «Новой газеты», «Русской службы Радио Свободы», общественная деятельница Елена Климова и многие другие.

В сообщении организации, отличающейся крайне радикальным взглядом к меньшинствам и тем, кто их поддерживает, говорится, что всем людям из списка «готовятся жестокие подарочки». Какие именно — не указывается. Однако сам факт того, что на днях жестоко была убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева, вызывает у некоторых членов списка опасения. Ранее, напомним, активисты попросили СК проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству Елены Григорьевой. Отметим, что в убийстве подозревают жителя Башкортостана.

— Подарочки начали дарить с 20-го числа, в ночь с 20 на 21 июля Елену нашли убитой, 8 ножевых, — пишет блогер Андрей Петров в своем Инстаграме. — Я не верю в совпадения, я не знаю, что мне делать.

Известно, что до своего убийства Елена Григорьева получала угрозы в свой адрес и сообщала о них в полицию, о чем подтвердили позже в МВД Санкт-Петербурга. Однако никаких мер принято не было. В настоящее время ведется расследование и проводится внутренняя служебная проверка по данному факту.

Сама Кристина Абрамичева давать какой-либо комментарий Медиакорсети отказалась.

Однако ранее, в интервью изданию Idel.Реалии, Кристина Абрамичева заявляла, что о случаях охоты на геев в Уфе и других городах Башкортостана впервые стало известно еще в 2008 году.