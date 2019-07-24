Светлана Радионова: в Минприроды обсуждают закон по ликвидации экологического ущерба

Также руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова настаивает на введении госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В иной ситуации регион ждет экологическая катастрофа.

Риск экологической катастрофы в область возник из-за «Усольехимпрома» - предприятия, которое производило хлор и другие химические вещества. В 2017 году завод признали банкротом, его владельцы исчезли и оставили на полуразрушенной заброшенной территории баки с опасными веществами. В скважины, из которых ранее выбрали солевой раствор, поместили отходы нефти. Если они окажутся в реке Ангаре, протекающей вблизи, вся вода в ней будет заражена, сообщают «Новые известия».

«Ситуация требует от нас оперативных действий. Мы обратились к правительству с просьбой о создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром». Поскольку это не единичный случай такого безответственного поведения владельца, к решению вопроса следует подойти комплексно. Нельзя разрешать работу опасных предприятий без формирования резерва средств на будущее устранение отрицательных последствий», - пояснила Светлана Радионова.

Принятие такого законопроекта закрепит за собственниками обязанность по рекультивации. Закон затронет все компании — природопользователей, которые ведут коммерческую деятельность.

Сейчас ситуация такова, что собственник, после того как предприятие становится убыточным, переоформляет объект в компанию-однодневку и пропадает. И таких объектов по всей России множество — рядом с ними портится плодородный слой, уничтожаются лесные массивы, загрязняется водоносный горизонт.

«Я уверена, что объекты такого рода должны передаваться на эксплуатацию с финансовыми гарантиями. Речь идет о коммерческих рисках, просчитывать которые учат во всех финансовых институтах. Должен быть разработан механизм страхования или резервирования средств, которые направят на ликвидацию экологического вреда», - подчеркнула руководитель Росприроднадзора.

Кроме проработки законопроекта, Росприроднадзор в настоящее время осуществляет проверку всех лицензий на добычу полезных ископаемых. Следует отметить, что нередко эти лицензии оформляются, а после не разрабатываются. Это наносит значительный урон: отсутствует вовлечение полезных ископаемых в товарооборот, не создаются новые рабочие места. Собственник через 2-3 года может продлевать сроки действия лицензии, и эта история повторяется бесконечно.