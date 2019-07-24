«Россети» принимают коттеджные поселки и СНТ Московской области на баланс

Особое внимание Ливинский и Воробьев уделили теме передачи сетевой структуры СНТ и коттеджных поселков на баланс компании «Россети Московский регион». После консолидации активов садовых товариществ в сетях ощутимо снизится число технологических нарушений, из-за которых возникают перебои в подаче электроэнергии. Также объединение позволит вывести на новый уровень качество подачи энергии потребителям Московского региона.

На данный момент уже больше двух тысяч СНТ Подмосковья передали свои объекты на баланс дочерней компании ПАО «Россети». Ливинский отметил, что все усилия его компании направлены сегодня на модернизацию и возведение новых центров питания, благодаря которым на территории Подмосковья будет создан ощутимый профицит мощности, сообщает издание «Новые известия».

Как отметил глава «Россетей», подключение новых объектов к электросетям даст новые возможности для развития инфраструктуры региона, будет способствовать притоку представителей малого и среднего бизнеса, что, впоследствии, образует новые рабочие места в регионе.

В течении последний пяти лет к электросетям «Россети Московский регион» подключили более 280 тысяч объектов до 15 кВт общей мощностью больше трёх тысяч МВт. Стоит подчеркнуть, что прошлый период осень/зима прошёл без серьёзных нарушений, которые могли бы спровоцировать перебои в подаче электроэнергии. В ходе совещания Ливинский рассказал о текущей подготовке к будущей зиме. Он доложил Воробьеву о том, какие именно объекты находятся на усиленном контроле энергетиков, а также какие работы находятся под пристальным вниманием оперативного персонала в рамках плановой ремонтной программы.