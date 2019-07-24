Прощание с Сергеем Анацким пройдет сегодня в Уфе

Сегодня, 23 июля, в Уфе проводят в последний путь экс-руководителя радиостанции BUSINESS FM Уфа Сергея Анацкого. Об этом сообщили его близкие в соцсетях.

Прощание с Сергеем начнется на Южном кладбище в 12.00. Тем, у кого нет своего транспорта, предлагают присоединиться к близким усопшего, которые организованно поедут на кладбище от дома по улице Сагита Агиша, 22/1. Сбор в 11.00. Поминки по Сергею Анацкому пройдут в Кафе «Лесное».

Напомним, Сергей Анацкий ушел из жизни в неполные 49 лет, по некоторым данным, после болезни. Его смерть стала большой потерей для многих представителей СМИ и общественных деятелей, знавших Сергея, как очень дружелюбного и творческого человека и талантливого медиаменеджера.

Одним из последних проектов, которым руководил Сергей Анацкий, стало радио «BUSINESS FM Уфа». Больше всего Анацкий известен как основательно формата негосударственного радио, именно он в 1991 году возглавил радио «Шарк» в Уфе.