Поток туристов из РФ в Грузию уменьшился на 21%

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После недельного запрета на авиаперелеты между РФ и Грузией количество посетивших последнюю жителей России уменьшилось на 21,4%.
Об этом стало известно 23 июля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что туристы в сложившейся ситуации используют альтернативные авиасообщению способы поездок в Грузию. Кроме этого, в страну увеличился приток путешественников из других государств.
Отношения между странами ухудшились в последней декаде июня из-за массовых акций протеста среди граждан Грузии. Поводом для митингов стало размещение депутата из России в кресло спикера грузинского парламента на сессии генассамблеи МАП.
С 8 июля РФ временно прекратила авиасообщение с Грузией в связи с небезопасной обстановкой для россиян в этой стране.
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