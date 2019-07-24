Поток туристов из РФ в Грузию уменьшился на 21%

Об этом стало известно 23 июля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что туристы в сложившейся ситуации используют альтернативные авиасообщению способы поездок в Грузию. Кроме этого, в страну увеличился приток путешественников из других государств.

Отношения между странами ухудшились в последней декаде июня из-за массовых акций протеста среди граждан Грузии. Поводом для митингов стало размещение депутата из России в кресло спикера грузинского парламента на сессии генассамблеи МАП.