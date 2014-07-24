Проезд на речных трамваях в Уфе подорожает с августа

Дважды в день в 7.30 и 16.00 от Монумента дружбы до микрорайона ДОК ходят пассажирские суда, с обратным выходом в 11.00 и 19.30. Так, цена билета от Монумента дружбы до Зеленого мыса повысится с 46 до 51 рубля, до Дудкино с 59 до 65 рублей, до Трамплина с 59 до 65 рублей, до Сипайлово с 77 до 85 рублей, до Федоровки – с 77 до 85 рублей, до ДОКа с 81 до 89 рублей. Цена детского проезда дорожает в среднем на 3-4 рубля. В последний раз тарифы менялись год назад.