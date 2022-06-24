Жители Башкирии столкнулись с трудностями при вызове такси через популярные сервисы

Жители Башкирии столкнулись с трудностями при вызове такси через популярные сервисы
Жители Башкирии столкнулись с трудностями при вызове такси через популярные сервисы
Сегодня, 18:57ОбществоАзамат НуховФото: Маргарита Губанова / 1MI
Пользователи популярных приложений для заказа такси сообщают об ошибке при попытке заказать автомобиль

Сегодня жители Башкирии, а также ряда других регионов столкнулись с трудностями при заказе такси через такие популярные сервисы, как «Uber», «Максим», а также «Яндекс Go».

Как сообщают жители региона, при попытке заказа автомобиля в приложениях на экране появлялось сообщение об ошибке с текстом «Не удалось завершить операцию» либо «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается». Отмечается, что технические неполадки коснулись как пользователей телефонов на платформе IOS, так и Android.

Представители сервисов, сообщают, что на данный момент ведутся работы по устранению неполадок.

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