Захарова: Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины

В ходе брифинга Захарова заявила, что российские военные создали все условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров – в Черном море и в Азовском море. Об этом сообщает RT.
Она также добавила, что на настоящий момент, для экспорта сельскохозяйственной продукции доступны порты Мариуполя и Бердянска.
Василий Небензя, российский постпред при ООН подчеркнул, что Россия гарантирует безопасный проход судов для вывоза зерна с Украины, но при этом Киев должен разминировать свои прибрежные воды.