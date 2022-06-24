Захарова: Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины

Захарова: Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины
Захарова: Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины
Сегодня, 11:41ОбществоФото: pixabay.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать транспортировке на иностранных судах зерна с Украины, если будут предоставлены гарантии безопасности.

В ходе брифинга Захарова заявила, что российские военные создали все условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров – в Черном море и в Азовском море. Об этом сообщает RT.

Она также добавила, что на настоящий момент, для экспорта сельскохозяйственной продукции доступны порты Мариуполя и Бердянска.

Василий Небензя, российский постпред при ООН подчеркнул, что Россия гарантирует безопасный проход судов для вывоза зерна с Украины, но при этом Киев должен разминировать свои прибрежные воды.

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