Якутия попала в топ-3 лидеров Дальневосточного округа по коэффициенту рождаемости

Якутия попала в топ-3 лидеров Дальневосточного округа по коэффициенту рождаемости
Якутия попала в топ-3 лидеров Дальневосточного округа по коэффициенту рождаемости
Сегодня, 13:06ОбществоФото: piqsels.com
Тему рождаемости в Республике Саха эксперты затронули в рамках VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Якутия входит в тройку лидеров ДФО по коэффициенту рождаемости, подчеркнула зампред нижней палаты парламента Федерального собрания России Анна Кузнецова.

Глава государства Владимир Путин сказал, что демографическая ситуация — это вопрос национальной безопасности. Кузнецова посетовала, что за пятилетку рождаемость в России сократилась на 25%. Население быстро и естественно убывает. Однако в государстве на 25% выросло число многодетных семей. Об этом информирует yakutia-daily.ru.

Заместитель председателя Государственной думы сообщила о положительной тенденции на Дальнем Востоке. Там отдельные демографические показатели превышают средние по стране. Очевидно, что у Дальневосточного федерального округа есть серьезный потенциал. Останавливаться нельзя.

По словам специалистов, в России 50% семей должны иметь много детей. Правительство применяет меры кардинального характера. Они будут соразмерны масштабу демографического вызова.

Анна Кузнецова утверждает, что власти делают многое для поддержки семей с детьми. Помощь должна быть доступной, удобной, эффективной по принципу одного окна. Помимо этого, нужна позитивная информационная среда. Необходимо использовать все ресурсы. Речь идет об интернете, радио, телевидении, газетах и баннерах на улицах.

В Республике Саха Анна Кузнецова обратила внимание на социальную рекламу, популяризирующую ценности семьи, материнства, детства и отцовства.

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