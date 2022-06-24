В Уфе дорога по улице Менделеева будет перекрыта на три дня

В Уфе дорога по улице Менделеева будет перекрыта на три дня
В Уфе дорога по улице Менделеева будет перекрыта на три дня
Сегодня, 17:32ОбществоАзамат НуховФото: Диана Юндина / 1MI
Движение по улице будет ограничено в период с 24 по 26 мая в связи с проведением ремонтных работ, сообщает уфимская мэрия

Ремонт участка улицы Менделеева внесёт свои коррективы в транспортное движение башкирской столицы. В частности для проезда автомобилей будет недоступен участок от улицы Генерала Горбатова до Обской. Об этом сообщает мэрия Уфы.

Так, ограничение на чётной стороне улицы Менделеева вступит в силу уже сегодняшним вечером с 22:00 и продлится до 6:00 25 июня. В свою очередь, нечётная сторона улица будет недоступна для проезда с 22:00 25 июня и до 6:00 26 июня.

Схема проезда на время проведения ремонтных работ
Фото:мэрия Уфы

Отмечается, что на время проведения ремонтных работ для водителей будет доступен проезд, организованный на асфальтированных участках трамвайных путей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы