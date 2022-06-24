В Уфе дорога по улице Менделеева будет перекрыта на три дня

Движение по улице будет ограничено в период с 24 по 26 мая в связи с проведением ремонтных работ, сообщает уфимская мэрия

Ремонт участка улицы Менделеева внесёт свои коррективы в транспортное движение башкирской столицы. В частности для проезда автомобилей будет недоступен участок от улицы Генерала Горбатова до Обской. Об этом сообщает мэрия Уфы. Так, ограничение на чётной стороне улицы Менделеева вступит в силу уже сегодняшним вечером с 22:00 и продлится до 6:00 25 июня. В свою очередь, нечётная сторона улица будет недоступна для проезда с 22:00 25 июня и до 6:00 26 июня. Схема проезда на время проведения ремонтных работ Фото: мэрия Уфы Отмечается, что на время проведения ремонтных работ для водителей будет доступен проезд, организованный на асфальтированных участках трамвайных путей.

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