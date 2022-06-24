В Чите начнут работать домашние микрореабилитационные центры для детей

69 домашних микрореабилитационных центров появятся в Российской Федерации, часть из них будет открыта в Забайкалье. Их создание и работу обсудили представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель фонда Марина Гордеева заявила, что эти центры сделают помощь детям и родителям регулярной и доступной. В планах организация в ДФО семи центров — в Приморье, Забайкалье и на Камчатке. Помимо этого, в 21 субъекте РФ откроются 28 семейных диспетчерских, пишет chitamedia.su. Гордеева рассказала, что в 18 регионах создадут службы социальной поддержки несовершеннолетних матерей. В настоящее время фонд работает над реализацией проекта Минтруда по созданию соцучреждений нового типа — семейных многофункциональных центров. Здесь семьи с детьми смогут получить не только ответы на вопросы, но и советы от юристов, психологов и других специалистов. Центры будут действовать в формате одного окна. По словам Гордеевой, в этих учреждениях будет объединено все, что сделали ранее. В планах создание таких центров в 50 регионах уже к 2024 году. В проекте принимают участие некоммерческие организации. До 2027 года в Российской Федерации должна полностью обновиться структура организации социального обслуживания семей с детьми.

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