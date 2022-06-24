В Башкирии двух сотрудниц ЦРБ осудили за выдачу фейковых сертификатов о вакцинации

В Башкирии двух сотрудниц ЦРБ осудили за выдачу фейковых сертификатов о вакцинации

В Башкирии двух сотрудниц ЦРБ осудили за выдачу фейковых сертификатов о вакцинации

Сегодня, 15:26
Общество
Азамат Нухов
Фото: 1MI
Биолог и медсестра Сибайской ЦРБ за плату предоставляли гражданам подложные сертификаты о прохождении вакцинации, сообщает пресс-служба СК по РБ

В Башкирии двум сотрудницам Центральной районной больницы города Сибай получили условные сроки за взяточничество, посредничество во взяточничестве, а также служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СК по Башкирии.

Сообщается, что в сентябре прошлого года медсестра вступила в сговор с биологом клинико-диагностической лаборатории. Медсестра вносила в систему заведомо ложные данные проведении осмотров и прохождении гражданами вакцинации от коронавируса. Далее медсестра подготовила подложные сертификаты, подтверждающие прохождение вакцинации, и через сообщницу передала их девяти гражданам. Отметим, что стоимость одного подобного сертификата от предприимчивых медработниц составляла порядка пяти тысяч рублей.

Денежная сумма, которую в качестве вознаграждения получили злоумышленницы, составила 45 тысяч рублей. Из них 19 тысяч получила медсестра. Обе женщины получили условные сроки — 3 года 6 месяцев и 3 года 2 месяца, а также испытательный срок — 2 года.

Напомним, несколькими месяцами ранее под суд по схожему обвинению отправилась заведующая ФАПом в Иглинском районе республики. Примечательно, что в качестве оплаты за свои услуги женщина выбрала не деньги, а косметические услуги.

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