В Башкирии двух сотрудниц ЦРБ осудили за выдачу фейковых сертификатов о вакцинации

Сообщается, что в сентябре прошлого года медсестра вступила в сговор с биологом клинико-диагностической лаборатории. Медсестра вносила в систему заведомо ложные данные проведении осмотров и прохождении гражданами вакцинации от коронавируса. Далее медсестра подготовила подложные сертификаты, подтверждающие прохождение вакцинации, и через сообщницу передала их девяти гражданам. Отметим, что стоимость одного подобного сертификата от предприимчивых медработниц составляла порядка пяти тысяч рублей.