Рыбальченко: Приморский край лучший в плане демографических решений

По словам Рыбальченко, Дальний Восток стал витриной самых эффективных демографических решений, чему есть все подтверждения. Опыт поддержки рождаемости на Сахалине известен всей стране. Отличный опыт повышения рождаемости есть у Якутии. Здесь нужно указать также на снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Республика Саха желает достичь населения свыше одного миллиона человек. Надо верить, что так и будет.