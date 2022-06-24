Житель Башкирии Мунир Арасланов опубликовал обращение от имени мусульман республики, намеревавшихся в 2018 году совершить Хадж — священное для мусульман паломничество в Мекку. Заявитель попросил главу Башкирии Радия Хабирова отправить верующих в хадж.
Со слов Арасланова, в 2018 году группа мусульман из республики заключила договор с туристическим агентством «Хадж Фонд», которое занималось организацией туров для верующих. Однако, по словам автора обращения, организация была лишена аккредитации, позволявшей ей организовывать поездки в священной город Саудовской Аравии, из-за неисполнения обязательств перед паломниками. На тот момент туристическое агентство успело продать порядка 800 билетов, стоимость которых варьировалась от 70 до 190 тысяч рублей.
Арасланов сообщил, что вернуть свои деньги за несостоявшуюся поездку верующие так и не смогли — даже после обращения во все возможные инстанции.
— Наши обращения практически во все государственные органы не дали положительного результата — мы не смогли вернуть свои кровные деньги, — сообщает мужчина.
По словам Мунира Арасланова, в числе обманутых паломников было немало людей преклонного возраста.
— Многие среди нас пожилые, преклонного возраста бабушки и дедушки. Некоторых, кто в 2018 году мечтал поехать в хадж, уже нет среди нас. Были бы рады, если Вы поможете хоть нескольким людям, особенно старшим, которым здоровье еще позволяет осуществить хадж в этом году, — гласит из текста обращения.
За комментарием по данной ситуации корреспондент Mkset обратился в Духовное управление мусульман республики.
По словам руководителя пресс-службы ДУМ РБ Иделя Сулейманова, в 2020 году в рамках Совета по хаджу было принято решение о выделении 800 квот паломникам из Башкирии. ДУМ РБ был определён оператором, который будет заниматься организацией паломничества. В то же время ДУМ РБ выразило готовность при появлении первой же возможности отправить в Хадж паломников, которых не смог отправить ООО «Хадж Фонд».
Представитель ДУМ РБ также отметил, что осуществить поездку в 2021 году не удалось из-за ковидных ограничений в Саудовской Аравии, ограничивавших въезд туристов на территорию страны. В этом году Духовное управление мусульман республики получило 150 квот на совершение Хаджа, который пройдёт с 7 по 12 июля. Однако, по словам главы пресс-службы религиозной организации, на обманутых мусульман в этом году не хватит средств.
— Но, к сожалению, на сегодняшний день ДУМ РБ не располагает ресурсами и финансовыми средствами для осуществления задуманных планов по отправке паломников ООО «Хадж Фонд», — резюмирует Идель Сулейманов.
К моменту публикации Арасланову ответил Совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ. По словам председателя Совета, в полномочия властей не входит контроль и надзор за организацией паломничества и участие в распределении квот — к ответственности представителей туроператора могут привлечь лишь правоохранители.
В Совете также сообщили, что представитель ООО «Хадж Фонд» компенсировал Арасланову хадж в виде поездки в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа («Умры»).
Отметим, что пять лет назад, в 2017 году, у паломников из Башкирии также возникли проблемы. Тогда порядка 150 мусульман, воспользовавшихся услугами компании «Урал Сервис», не могли вылететь в Мекку из-за проблем с визами. Почти сутки верующие провели в московском аэропорту в неведении, удастся ли им совершить паломничество.
Позднее стало известно, что около 70 человек из числа верующих благополучно приземлились в Дубае, откуда продолжили своё паломничество к мусульманской святыне. При этом мусульмане, которые так и не смогли вылететь в Мекку, позднее получили компенсацию, общий размер которой составил более трёх миллионов рублей. Примечательно, что многие мусульмане отказались от возврата средств, предназначенных для совершения священного паломничества, сославшись на религиозные причины.
В феврале 2020 года ситуацию с обманутыми паломниками прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Как сообщал тогда глава региона, руководство республики взяло эту проблему на контроль, а для верующих из Башкирии будут выделены отдельные квоты для совершения паломничества. Стоит отметить, что 2020 год ознаменовала собой пандемия коронавируса, повлёкшая за собой режим самоизоляции и закрытие международного авиасообщения.